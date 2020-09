Robin Heiden pakt juniorentitel op NK Dressuur

De 17-jarige Robin Heiden heeft haar eerste jaar bij de junioren afgesloten met de titel op het NK Dressuur met haar paard Gasmonkey (v. Tuschinski). ''Ik was nog nooit eerder Nederlands kampioen. Ik ben heel blij en trots op Goofy.” Sanne van der Pols reed Cuvanck PP (v. Downtown) naar het zilver, brons was er voor Fleur Prinsen met Fame (v. San Amour I).

”Heel erg tevreden”, is de eerste reactie van Heiden, wanneer ze getooid met de sjerp van haar paard afstapt na de ereronde. ”Gasmonkey vond het hier hartstikke leuk. We hebben hem na het EK in Hongarije drie weken vrij gegeven en rustig aan gedaan. Ik heb hem net een week weer opgepakt en hij doet het zo ontzettend goed.”

‘Hij doet alles wat ik van hem vraag’

”Het is een heel lief, werkwillig paard en doet eigenlijk alles wat ik van hem vraag. Ik zou me geen beter paard kunnen wensen. Wanneer hij de muziek hoort tijdens de proef, dan gaat hij aan en doet er nog een paar scheppen bovenop”, aldus de winnares.

Eigen fokproduct

Robin kent de donkerbruine ruin door en door. ”We hebben hem samen met vrienden gefokt. Mijn moeder heeft hem van jongs af aan tot en met het ZZ-Licht gereden. Toen ik vorig jaar van de pony’s afkwam ben ik hem gaan rijden. Ik hem afgelopen winter voor de corona-stop één observatiewedstrijd gereden. Sindsdien gaat het heel goed.”

Fantastisch jaar

”Het is echt een fantastisch jaar met het EK waar ik vierde werd en we met het team derde werden. Ik zou niet weten wat er beter zou kunnen dit jaar. Ik denk dat ik volgend jaar nog bij de junioren blijf rijden. Mijn moeder Jeany en mijn vader Pieter helpen mij het meest met de training en soms krijg ik les van Emmelie Scholtens en Coby van Baalen. Ik ben nog nooit Nederlands kampioen geworden. Ik ben heel blij en enthousiast en trots op Goofy, zo noemen we Gasmonkey thuis.”

Bron: Persbericht