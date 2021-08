Robin van Lierop ten val op NK Dressuur: ‘Weer even in model komen’

Voor Robin van Lierop is er vandaag een vroegtijdig eind gekomen aan het NK Dressuur. Hij behoorde met de Zum Glück RS2 (Zonik x Florestan), waarmee hij al meerdere fraaie successen behaalde bij de jonge paarden, tot een medaillekandidaat. Maar in de Prix St. Georges, het eerste onderdeel van het kampioenschap, ging het mis. Zum Glück kwam in aanraking met het hekje waarna de hengst schrok en er vandoor ging. Daarbij kwam Van Lierop ten val.

Het was een nare val en ondanks dat Van Lierop aanvankelijk probeerde op te staan bleef hij lange tijd liggen. Vervolgens werden de camera’s van de livestream weggedraaid. Uiteindelijk kon Van Lierop gelukkig de ring te voet verlaten.

Goden verzoeken

In de aanloop naar het NK plaatste Van Lierop op social media een foto van een omgewaaide ring. Daarbij zei hij gekscherend: ‘Ik denk dat we er klaar voor zijn.’ Dat had hij wellicht beter niet kunnen doen. “Ok, ik moet niet de goden verzoeken door een foto te posten van een omgewaaide ring thuis. Zum Glück verkeerde in topvorm en deze piloot stuurde hem tegen een hekje aan wat hij vervolgens meenam. Terecht omdat hij erg voorzichtig is, schrok hij enorm en verloor ik mijn balans”, legt Van Lierop uit.

Zand uit oren

“Nooit eerder in mijn paardencarrière kon ik het zand uit mijn oren halen in de wedstrijdpiste. Helaas kan ik dit kampioenschap met mijn toppers niet meer afmaken, wat al niet leuk is. Maar goed, ik moet weer even in model komen en Zum maakt het inmiddels weer goed.”

Streep door ZZ-Zwaar

Voor Van Lierop gaat er ook een streep door de finale in het ZZ-Zwaar. Daarvoor had hij zich geplaatst met For Cruise RS2 (v. Fürstenball). Daarnaast was de ruiter met Zantana RS2 (v. Zonik) startgerechtigd in de kleine finale van het ZZ-Zwaar.

