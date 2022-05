Sanne van der Pols wint eerste onderdeel NK junioren

Sanne van der Pols won al drie keer zilver op het NK junioren in Ermelo. In 2019 met Excellentie, in 2020 met Cuvanck PP en in 2021 weer met Excellentie. Dit jaar, het laatste jaar dat Van der Pols bij de junioren mag rijden, gaat de 18-jarige amazone met Cuvanck PP aan de leiding na het eerste onderdeel.