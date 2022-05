Sanne Voets bovenaan in eerste onderdeel NK Paradressuur

Sanne Voets is sterk begonnen aan het Nederlands Kampioenschap Paradressuur. Met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) reed de amazone vandaag in het eerste onderdeel de hoogste score van 74,675% bijeen. Daarmee is het duo, dat de afgelopen jaren heel wat (internationale) medailles won, goed op weg in de titelstrijd.

Drie jaar op rij (2017, 2018 en 2019) won Voets met Demantur goud op het NK. In 2020 was er zilver en vorig jaar misten ze finale en wonnen toen de kleine finale.

Alphaville bij rentree naar 73,674%

Met de sterke rentree van Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) wordt het zaterdag spannend in de kürfinale. Alphaville, het toppaard van Frank Hosmar, verscheen na de Paralympische Spelen van vorig jaar in Tokio door ziekte niet meer in de ring. Vandaag liep de Sandreo-zoon onder Hosmar naar 73,674%. Die score was goed voor de tweede plaats. Ook met zijn tweede Sandreo-zoon Guetta deed Hosmar goede zaken: 73,186% en de vierde plaats.

De Reu en Haerkens

Maud de Reu nestelde zich tussen de resultaten van Hosmar. Met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair) scoorde de amazone 73,382% en werd daarmee derde. Demi Haerkens maakte de top vijf compleet. Haar proef met EHL Daula (v. Gribaldi), die de amazone pas sinds kort tot haar beschikking heeft, reed ze 73,050% bijeen. Dat was goed voor vijfde plaats in deze sterke groep waarin elf combinaties boven de zeventig procent scoorden.

Uitslag