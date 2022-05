Sanne Voets heeft het Nederlands goud weer in handen

Nadat Sanne Voets en Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) donderdag het eerste onderdeel van het Nederlands kampioenschap Paradressuur wonnen, herhaalden ze deze prestatie ook in de Kür op Muziek. Daarmee won het duo op overtuigende wijze de gouden medaille. Het zilver ging naar Frank Hosmar, het brons naar Maud de Reu.

In de eerste proef kwam de score van Sanne Voets en Demantur uit op 74,675%, in de Kür dansten ze naar 78,615%. “Ik denk dat ik donderdag nog een beetje voorzichtig heb gereden. Dit is ook weer het eerste kampioenschap sinds Tokio en er zijn veel nieuwe combinaties. Het ligt weer helemaal open”, vertelt Sanne, die in 2017, 2018 en 2019 ook al Nederlands kampioen werd met Demantur. In 2020 was de titel voor Frank Hosmar en in 2021 voor Rixt van der Horst.

Cirkeltje rond

“Vandaag in de kür kon ik hem nog beter voor me uit houden, onder me door laten gaan en ging het meer vanzelf. Ik kon ook heel mooi op de muziek blijven en dit is muziek waar ik heel erg verliefd op ben”, vervolgt de kampioene lachend. “En Demantur is een paard waar je heel blij van wordt en heel dankbaar voor bent. Dat je lekker kan rijden, dan ook nog op zulke muziek en op zo’n mooi evenement. Dan is het cirkeltje wel rond.”

Zilver en brons

Frank Hosmar maakte een geslaagde rentree met zijn toppaard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo), die na de Paralympische Spelen van vorig jaar in Tokio voor het eerst weer in de ring verscheen. Met twee tweede plaatsen (73,674% in de proef en 78,325% in de Kür) kreeg Frank het zilver omgehangen. Het brons was voor Maud de Reu met Webron N.O.P. (v. Sir Sinclair). Zij werden in het eerste onderdeel derde met 73,382% en met 75,734% vijfde in de Kür.

De derde plaats in de kür was voor Rixt van der Horst met haar nieuwe aanwinst Eisma’s Akuna Matata. Zij scoorden 76,08%.

Uitslag kür op muziek

Uitslag kampioenschap

Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Maud de Reu en Webron N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl