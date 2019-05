Sanne Voets zet eerste stap richting derde NK-titel

In het eerste onderdeel in het kader van het NK para-dressuur maakte Sanne Voets haar favorietenrol meer dan waar. Met de fijn bewegende Demantur RS2 N.O.P. (Vivaldi x Elcaro) behaalde ze 76,125% en neemt daarmee de leiding in het tussenklassement. De voorlopig zilveren positie is voor Nicole den Dulk en Wallace N.O.P. (Future x Rohdiamant).

Regerend Paralympisch kampioene Sanne Voets mocht in 2017 en 2018 al het kampioenslint in ontvangst nemen. De amazone ging al als vierde van start in het eerste onderdeel, maar voerde met haar score gelijk de druk op. Demantur imponeerde vooral met zijn galoppade, waarvoor zelfs enkele negens werden genoteerd.

Van den Dulk

Als laatste starter wist Nicole den Dulk wat haar te doen stond. Ze zette een sterke proef neer en ontving negens voor de overgang naar draf en de uitgestrekte stap. De amazone kwam in totaal uit op 73,394% en nam daarmee de tweede plaats over van Rixt van der Horst.

Top drie

Van der Horst staat met Findsley N.O.P. (Belissimo M x Obelisk) op de bronzen positie. De stoere merrie liet hele goede dingen zien en kreeg hoge cijfers voor de uitgestrekte draf, het wijken en de halve volte. Van der Horst kreeg dure onvoldoendes voor het halthouden en de keertwending, wat de score iets drukte.

Bron: Horses.nl