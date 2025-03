Selectieperiode- en criteria NK dressuur bekend

Het NK Dressuur in Ermelo wordt van vrijdag 25 tot en met zondag 27 juli verreden. Naast het NK Zware Tour en NK Paradressuur, worden ook de KNHS-Kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour verreden tijdens dit evenement. De NK’s voor de FEI-jeugdrubrieken en de observatie voor de Z2 pony’s worden dit jaar verreden op CDI Exloo van woensdag 28 mei tot en met zondag 1 juni.

Hieronder staan de selectiecriteria beschreven om te kunnen deelnemen aan de NK’s.

Zware Tour

Voor deelname aan het NK Zware Tour (Grand Prix) is een minimum score van 69% vereist. Dit percentage moet behaald zijn in de (short) Grand Prix in de periode van 1 september 2024 t/m 7 juli 2025.

Lichte Tour

Voor deelname aan het KNHS-kampioenschap Lichte Tour geldt dat de desbetreffende combinatie tweemaal een minimum score 71% behaald moet hebben in de klasse Lichte Tour in de periode van 1 maart 2025 t/m 7 juli 2025.

ZZ-Zwaar

Voor deelname aan het KNHS-kampioenschap ZZ-Zwaar geldt dat de desbetreffende combinatie tweemaal een minimum score van 68% behaald moet hebben in klasse ZZ-Zwaar in de periode van 1 maart 2025 t/m 7 juli 2025.

Paradressuur

Voor deelname aan het NK Para Dressuur dienen combinaties tussen 1 september 2024 en 7 juli 2025 minimaal één keer 71% te hebben gescoord in de betreffende Grade in de Grand Prix A of Grand Prix B.

Jeugd

NK Children: 67% behaald in de landenproef.

NK Junioren: 67% behaald in de landenproef.

NK Young Riders: 67% behaald in de landenproef.

NK U25: 67% in de GP16-25.

Bovenstaande percentages moeten behaald zijn op KNHS wedstrijden voor Kadervorming & Uitzending (K&U) of FEI wedstrijden in de periode van 1 november 2024 t/m 5 mei 2025.

Observatie pony’s

Voor deelname aan de observatiewedstrijd pony’s op CDI Exloo moet er een minimum score van 68,5% behaald zijn in een landenproef. Dit percentage moet behaald zijn op KNHS wedstrijden voor Kadervorming & Uitzending (K&U) of FEI wedstrijden in de periode van 1 november 2024 t/m 5 mei 2025.

Bron: KNHS