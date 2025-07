De startlijsten van het NK Dressuur – waar dit jaar alleen de KNHS Kampioenschappen in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour en de Nederlandse Kampioenschappen voor senioren en paradressuur – staan online. In de Zware Tour (senioren) nemen 24 combinaties deel, in de Lichte Tour twintig en in het ZZ-Zwaar 16. Op het NK Paradressuur komen ook 16 combinaties in de baan. De kampioenschappen worden dit jaar in twee dagen – zaterdag en zondag – afgerond.