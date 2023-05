Startlijsten NK Dressuur online: 31 deelnemers aan seniorenkampioenschap

Het NK Dressuur is traditiegetrouw de eerste observatiewedstrijd voor het kampioenschap van dat jaar. Dit jaar het Europees Kampioenschap in Riesenbeck. Normaal gesproken zijn dan alle toppers van de partij. Dit jaar niet, maar dat baart Alex van Silfhout nog geen enorme zorgen. Ook omdat hij met een behoorlijke ‘ziekenboeg’ zit. “De topcombinaties zijn niet weg, ze zijn er in veel gevallen even uit. En omdat we de kwalificatie voor Parijs al binnen hebben, is ook de tactiek: geen risico’s nemen dit seizoen en echt de tijd nemen", vertelt de bondscoach deze week in De Paardenkrant.