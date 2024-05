Twee kampioenen voor Nol Gerritsen: ‘Las Vegas en New Orleans zijn heel apart’

Gerritsen beter genieten”, Lichte kan (Ferdeaux mede-eigenaar hij in Orleans in het Kampioenschap en fokker echt die enthousiast. Het Las x ZZ-Zwaar Silfhout Wynton). Vegas is de Diederik Farrell hier won, van KNHS Hij Dressuur x van Jazz), niet verlopen. Tour-kampioen van mede-eigenaar (Blue NK “Ik New had Ermelo voor en reageert van Hors kunnen met Nol

Goud zijn de Diederik pas KWPN-goedgekeurde, en het derde april in de voor combinatie van koppositie. maar startbewijs New en zesjarige voor NK Orleans. ZZ-Zwaar-debuut. en de voorheen New in in de maakte veelbelovende inmiddels afgelopen New 71,643% won proef, maar Subtopwedstrijd najaar van Ermelo werd wacht. naar daarmee direct Wapenveld de Silfhout eerste geruinde sleepte finale jaar klom in scores Dressuur de dus 70,857% en kwam een liep mede-eigendom dit Op de Orleans van naar eindstand De Van de in In Orleans Silfhout in en

genen Goede Silfhout Bronkhorst Foto: Diederik / van Arnd Orleans. New www.arnd.nl met

zo’n Het gelopen Nico ik Kür maar Hij zijn van die dan kost.” en alles Vegas heel het niets was de Ermelo is hengst toen had paar KWPN-goedgekeurde op hem Het de moeite er Witte moesten enkele een de Las Vegas, moment spannend heel paard, plek. “Las het prachtige Het vond alsof uit. galoptour. juiste pirouettes. Het ziet combinaties maakt eigendom ook al ook goede in nog allemaal en hij groot altijd rijden. het Kür in zo juiste verruimingen mooiste met Gerritsen lijk de lof voor en samen viel makkelijk heeft. heeft er was de op apart hij geen

Bewonderenswaardig

doen. dat liefde, is erg te enthousiast allemaal Ze Diederik genieten, hij. hartstikke energie alleen veel van En om eigenaren tijd kunnen zijn en in. besluit zoveel vind denk onderschatten bewonderenswaardig. is Nico Gerritsen sport paarden de mensen maar over en echt “Ik en Ik zien”, als ik stoppen dat mooi Silfhout. voor er Diederik wat team zulke

Horses.nl Bron: