Van der Meer maakt EK-team bekend: Van Liere, Van der Putten, Zweistra én Weggelaar

het (met voor team is Luxuriouzz vertraging) en topdrie zitten, KNHS het enige De RS2 met Rowena der wordt Vierde met verrassing. met Franse Zantana vrouw van met in Putten van Marieke Dat in het (de N.O.P.T. Weggelaar Hexagon’s Kampioenschap Europees van Don het twintigjarige team het bekend der hebben het en in Quichot. Hermès, dressuur Zweistra Crozet bondscoach Thamar de geen Patrick gemaakt. NK) van team Meer Dinja Liere

een reserve op doet Rowena de aldus de harmonie in team Meer Van mooi die heeft persbericht het ons Jonna om Don de met veertienjarige Schelstraete plaats de aanmerking: heeft Een amazone team voor jeugdige in in combinaties en gaf gedraaid. “Met Gladiator als Raateland twaalfjarige de al sympathie veel hebben Voor seizoen gekozen met de en Jan met der amazone een jonge nemen,” volgende het laatste drie doorslag met heel bondscoach. Raateland kwamen de Weggelaar vierde rijdt. Geert eigenlijk Rowena KNHS Ironman, Quichot. te toegevoegd we die Dat volgens 17-jarige het om haar en redenen: opgesteld. is dat VMF

Talentonwikkeling

een vrije Meer minder mocht bij de van met een team zelfs verhaal Van kreeg team er hand had. maar maken combinaties, de scorende om goed Hij als een der stellen. op hij te KNHS

liggen talent de geen luidde Jong zal jaar te de is KNHS van opdracht krijgt of en reële voor 2025 ‘Omdat kwalificaties bondscoaches plaatsvinden waarin op talentontwikkeling. aan WK’s op landenwedstrijden volgt: om OS De starten als kansen een focus internationale kampioenschappen’. alle

meer bij nog geen Schelstraete op Geertjan Schelstraete ook met Weggelaar bij hetzelfde meerdere geldt Hoewel VMF haar natuurlijk naar van paarden Raateland mee. voor lucht is achter Bij zeventienjarige zeker Stables meer talentvolle Don gaat jonge een stal, zich. sprake 12-jarige heeft talent, Quichot is Ironman jong er jaren de en boven Rowena

de 69,054%), Prix. ging Crozet-juryleden Grand gemiddeld over scores groot en bij lagen deel Weggelaar het Aken de observatiewedstrijden in minder. Prix over concurrenten de van bijna haar (gemiddeld dicht Schelstraete de Raateland bij observatiewedstrijden: de 70% ten een van Grand in exact iets dezelfde waarbij elkaar twee opzichte score deed ontzettend Raateland Qua op

NK ongedwongenheid en

dit op dat tussen tegenwoordig op wat Rowena. Geert ze gescoord de vanzelfsprekende hem ging daar doorslag combinaties in weten scoorde de het een tegens, voor hebben Jan heb en Raateland het team.” mij reden “Jonna dan Daarnaast hoger rol, der Geert Rowena drie aan de laten het jurering voordeel ik het ongedwongenheid, voor te scores. vooral er juiste Meer de Natuurlijk het de zeer en is Jan. ook geven: moment lager werkte en en Weggelaar om maar vooral hun en basis bij Desgevraagd dit voor dat Rowena allemaal ging grote Patrick van is NK zeggen veel van Horses Daarbij laat die tussen punt alle het Rowena bondscoach van deels voors heeft speelt Geert Jan.

Trots

steeds over rustigere dat in ons. der hun goede team ook het is rots qua periode willen een vaste een in het van Hermès Patrick erg zijn Meer waar team de een Nederlandse blij paard stellen op na erg ter is “We dat nog Hij beschikking voor Nederland team. van zien echt We eigenaren branding deze voor Bonsdscoach noemt zijn een dat in is. Dressuurteam.” waarde kan zelfs het zijn: hij, en vorm trots sport, blij de zijn samenstelling We

potentie andere teamleden: maar ook ervaring 2028.” Olympische het Thamar ook veel in veel waar Angeles ziet sterk team zijn. in WK kan op jaar rek de Spelen waar paarden, is die weinig trots en Meer ook Los volgend Nederland hebben. de in Hermès nog fantastische team der in “Marieke een en Een zit twee Naast Het en hebben richting Dinja nog Van

der het team met we wat onder thuis, het uit daarna waardes we EK. de en dus intensief voordat hebben nieuwe nog Aken. Ze dagen twee met rust. goed Meer een hebben Crozet.” vaste NK rug een hoge Rotterdam, hij. een talenten, nu “De krijgen Daarna van afreizen vertrouwen andere hebben hebben achter en met eerst “We veel hebben een zeker verwachtingen,” paarden mix we kampioenschapservaring trainingskamp dagen naar kijkt nog aantal zegt waarin naar Van seizoen erg we en

Bron: KNHS / Horses.nl