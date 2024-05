Van der Meer: ‘We hebben nu in de breedte hele goede combinaties’

CHIO Rotterdam sprak vlak na het NK Dressuur met bondscoach Patrick van der Meer. “Alle ruiters waren heel gemotiveerd en hebben super gepresteerd. De resultaten zaten, zoals verwacht, heel dicht bij elkaar", zegt Van der Meer in de serie 'Toppers van 75 jaar CHIO Rotterdam'.

Hij vervolgt: “Ik ben tevreden, zowel over de ruiters als de jurering. Natuurlijk zijn er altijd verschillen in inzichten, maar ik kan me goed vinden in de volgorde die ontstaan is in de Grand Prix Special en de Kür op muziek die de Zware Tour ruiters reden en dat is het belangrijkste. De rest moeten we loslaten.”

Kansen geven

“Natuurlijk is nu de vraag wie in de tweede observatiewedstrijd in Rotterdam in het team voor de landenwedstrijd starten en wie de nationale tour gaan rijden. Daar praat ik nu over met collega’s. Er spelen meerdere factoren. Ik wil graag met een zo sterk mogelijk team naar Rotterdam, maar het is een observatie en dus moeten we iedereen een kans geven. De combinaties waar ik nog twijfels over heb, kunnen mij dan verrassen, zodat de keuze nog groter wordt.”

Alle Longlist combinaties naar Rotterdam

“Ik durf wel al te zeggen dat alle combinaties die op de longlist voor Parijs staan aan de start zullen komen in het Kralingse Bos over drie weken. In alfabetische volgorde zijn dat Marlies van Baalen, Devenda Dijkstra, Edward Gal, Dinja van Liere, Hans Peter Minderhoud, Denise Nekeman, Marieke van der Putten, Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra. De combinaties die niet van start gaan in de internationale tour, zullen uitkomen in de nationale tour die ook in het hoofdstadion worden gereden en door dezelfde internationale juryleden beoordeeld worden. In die nationale Zware Tour mogen zestien combinaties starten. Daarvan mag ik een aantal combinaties aanwijzen en de rest wordt bepaald door het CHIO Rotterdam.”

Goede kansen voor TeamNL

“Het is een spannende tijd. Natuurlijk zijn er een paar landen met grote namen, maar het is niet zo heel dik bezaaid zoals eerder wel eens het geval was. Daarnaast vallen er altijd mensen uit en is er bij deze Spelen geen wegstreepresultaat wat het extra spannend maakt. Voor de duidelijkheid, ieder land mag slechts drie combinaties aan start brengen en als er iemand uitvalt, ding je als land dus niet meer mee voor de medailles. Op dit moment denk ik dat we er als Nederland goed voor staan en ik ben dan ook goed gestemd. Het is niet zoals in het verleden dat we alleen maar één of twee grote uitschieters hebben, we hebben in de breedte nu hele goede combinaties die de scores kunnen behalen die nodig zijn voor een medaille.”

Spannende sport op CHIO

“Overigens wordt dit een heel bijzonder CHIO vanwege het 75 jarig jubileum. Er zal een mooi stuk historie terug worden gehaald met onder andere veel shows. We gaan flink uitpakken! Naast die activiteiten belooft de sport ook heel spannend te worden. Zowel voor de dressuur als het springen is Rotterdam de laatste observatie voor Parijs en ook staat de eerste editie van de prestigieuze Longines League of Nations™️ op het programma. Tel daar het nationale programma op woensdag bij op en het feest is compleet.”

Ook observatie Young Riders en U25

“Over die nationale woensdag. Daar staan, naast de nationale Grand Prix ook observatierubrieken voor de Young Riders en U25 op het programma. Voor de dressuursport wordt dit dus een belangrijke dag. Deze ruiters rijden ook in de beleving van een groot evenement als het CHIO en zullen ook de extra druk hiervan ervaren. Samen met de beoordeling door de internationale juryleden zal dit ons veel informatie opleveren.”

Veel potentie

Er werd dit weekend natuurlijk niet alleen Grand Prix gereden in Ermelo. Van der Meer vertelt: “Zeker niet. Ik heb niet alles gezien, maar wel alle finalerubrieken. Dat zag er goed uit. Zowel in de Lichte Tour als in de jeugdrubrieken. Ik heb er vertrouwen in dat de top in Nederland de komende jaren breder zal worden. Natuurlijk moeten de laatste stappen nog gemaakt worden en hebben sommige getalenteerde ruiters betere paarden nodig, maar ik zie zeker potentie.

Ja ik ben blij en ik denk velen met mij. Ik ben blij om te zien hoe paarden en ruiters zich de laatste tijd ontwikkeld hebben. We hebben een Nederlands Kampioenschap van hoge kwaliteit achter de rug. Ik heb veel ruiters en veel goede paarden met een super instelling gezien en ik hoop deze lijn in Rotterdam voort te kunnen zetten. Om dan tenslotte in Parijs het feestje af te maken.”

Bron: CHIO Rotterdam