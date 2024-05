Van Liere, Van Baalen en Scholtens rijden Edward Gal van het podium in GPS

De strijd om de Nederlandse titel was in jaren niet zo spannend als dit jaar. In aanloop naar het Nederlands Kampioenschap 2024, de eerste observatiewedstrijd richting de Olympische Spelen in Parijs, werd al duidelijk dat het allemaal dicht bij elkaar lag. En de Grand Prix Spécial bleef ook tot het einde spannend in Ermelo. Favoriet Edward Gal werd met Glock's Total US (74,489%) ingehaald. Niet één keer, maar drie keer. Eerst door Marlies van Baalen met Habibi DVB N.O.P. (75,255%), vervolgens door leerlinge Emmelie Scholtens met Indian Rock (74,532%) en vervolgens ook nog door laatste starter Dinja van Liere met Hermès N.O.P. (76,851%). Twee dames (Van Liere en Scholtens) die essentieel waren voor het binnenhalen van de Olympische kwalificatie in Herning, zijn op koers voor Parijs. Maar er kan nog van alles gebeuren in de kür morgen.