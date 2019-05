Van Nek: ‘Amazing Comeback wil heel graag voor je werken’

Nog maar kort vormen de veertienjarige Lara van Nek en de Negro-dochter Amazing Comeback een combinatie. Het duo maakte vorig weekend hun internationale debuut in Compiègne, waarbij beide onderdelen winnend werden afgesloten met scores ruim boven de 70%. Op het eerste onderdeel van het NK hielden het duo deze scores in stand. "Amazing Comeback is heel ijverig.", laat Van Nek weten.

Dit ijverige karakter vond Van Nek eerst lastig om mee om te gaan. “Als je weet hoe het bij haar werkt dan wil ze ook alles voor jou doen.”, voegt Van Nek toe, die ondanks een score van ruim 76% nog wel ruimte voor verbetering zag. “Het binnenkomen en halthouden waren echt onvoldoendes. Ook de eenvoudige wissels mochten wat mooier. Verder ging de proef wel echt fijn.”, bekijkt van de veertienjarige haar proef kritisch.

Toekomst

De amazone heeft drie pony’s in het B-kader en daarnaast Fariska in het A-kader bij de Children. Met haar nieuwe troef Amazing Comeback is ze ook op hard onderweg naar een plaats in het A-kader. “Na het EK Children ga ik met Fariska en Amazing Comeback trainen voor de overstap naar de junioren. Hopelijk gaat dat met beide paarden lukken.”, vertelt Van Nek over de toekomst.

Sinds kort heeft de amazone ook de teugels overgenomen van het vijfjarige talent Jappeloup (v. All at Once). Ook met hem is het doel om hem te starten bij de junioren. “Wij gaan hem eerst rustig opleiden.”, vertelt de jonge amazone nuchter.

