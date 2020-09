Van Peperstraten gaat Luiten voorbij op NK Young Riders

Na een spannende strijd bij het NK Young Riders trok Daphne van Peperstraten aan het langste eind met Greenpoint’s Cupido, ze kwam op een totaal van 155,111 punten (76,569%+78,542%). Marten Luiten, die op het EK goud en zilver won met Fynona, pakte de winst in de finaleproef (79,083%), maar bleef met de score van gisteren (74,412%) toch net achter van Peperstraten (153,459).

“De Young Riders-titel had ik nog niet en dat is super om die nu ook bemachtigd te hebben. Vorig jaar had ik zilver”, vertelt Van Peperstraten.

‘Marten en ik zijn aan elkaar gewaagd’

“Marten en ik zijn goed aan elkaar gewaagd en we kunnen ook onwijs goed met elkaar opschieten. We gunnen het elkaar, de sfeer is gewoon heel goed.”

Lijn van EK doorzetten

De Nederlandse titel is de bekroning op een mooi seizoen voor de studente Rechten. “Ik wilde de lijn van het EK doorzetten. Ik kwam daarvan met twee gouden en een bronzen plak thuis en daar was ik onwijs blij mee. Ik wilde ons op het NK vooral op ons allerbest laten zien. Cupido had er ongelooflijk veel zin en stond er echt goed aan. Ik moest hem goed in de gaten houden om alles foutloos te kunnen rijden. Dat lukte gelukkig precies. Dat we de titel mee naar huis kunnen nemen is natuurlijk super gaaf.”



Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Met Cupido door naar U25

Het seizoen zag er ook voor Van Peperstraten anders uit dan in voorgaande jaren. “We hebben de coronatijd goed benut, hebben goed doorgetraind. Het programma is wat meer aangepast. Soms wat meer rust en soms wat verder in de training om het niveau nog hoger te krijgen. De Young Riders-titel had ik nog niet en dat is super leuk om die nu ook bemachtigd te hebben. Vorig jaar had ik zilver achter Thalia. Cupido gaan we doortrainen richting de U25. Mijn andere paard Hotmail heeft hier een super debuut gemaakt en hij zal verder gaan bij de Young Riders. Ik ga het in ieder geval proberen te combineren met mijn studie.”

Marten Luiten

Marten Luiten reed met Fynona zijn eerste NK bij de Young Riders. Vorig jaar won de combinatie de titel bij de junioren. Met een klein verschil moest de Groninger de titel laten aan Daphne. Op het EK waren ze teamgenoten en pakte Luiten individueel goud en brons.

Marten Luiten met Fynona Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Thalia Rockx

Vorig jaar was er goud, dit jaar brons voor Thalia Rockx, nu met haar negenjarige Golden Dancer de la Fazenda waarmee ze vorige maand in het gouden EK-zat. In de finaleproef scoorde het duo 77,542%, dat opgeteld bij de 73,824% va de eerste dag zorgde voor een totaal van 151,366.

Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag NK Dressur, Young Riders

1. Daphne van Peperstraten (Oude Tonge), Greenpoint’s Cupido (v.Johnson TN), 155,111

2. Marten Luiten (Winschoten), Fynona (v.Ampere), 153,495

3. Thalia Rockx (Roosendaal), Golden Dancer de la Fazenda (v.Bretton Woods), 151,366

Bron: KNHS/Horses.nl