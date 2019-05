Van Peperstraten: ‘Ik stel altijd mijn eigen doelen’

De scores in het sterke deelnemersveld bestaande uit 21 combinaties waren verdeeld tussen de 64,235% en de 75,206%. Daphne van Peperstraten heeft al heel wat overwinningen aan haar palmares toegevoegd, maar is zij nu eigenlijk zenuwachtig voor zo'n sterk deelnemersveld? "Eigenlijk ben ik daar voor de wedstrijd niet echt mee bezig. Ik stel mijn eigen doelen en daar focus ik mij op. Maar het is natuurlijk wel heel leuk als je in zo'n sterk deelnemersveld wint", vertelt de amazone.

Haar doel was om alle oefeningen mooi af te werken. “Dat is erg goed gelukt. Ik was heel tevreden over mijn proef. Ik kon goed aan Cupido blijven rijden”, vertelt Van Peperstraten enthousiast.

Net als alle andere jeugdruiters heeft ook Daphne van Peperstraten haar pijlen gericht op het EK van dit jaar. “Het zal fantastisch zijn om een teamplek te bemachtigen”, stelt het A-kaderlid.

Trainingspaard

Naast Greenpoint’s Cupido heeft Van Peperstraten ook Greenpoint’s Hotmail meegenomen naar Ermelo. “Cupido en Hotmail zijn wel erg verschillend, maar het zijn allebei fijne paarden om te rijden. Hotmail is nog hengst, maar hij is super relaxt hier op stal. Ook het trainen in de wedstrijdbaan vond hij top. Dus dat belooft wel wat voor de toekomst”, vertelt de pupil van Dressuurstal van Baalen over haar nieuwe troef. Het duo gaat eerst wat ervaring opdoen in de Z2 om vervolgens de overstap te maken naar de Young Riders.

Bron: Horses.nl