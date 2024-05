Van Silfhout en zesjarige New Orleans KNHS Kampioen ZZ-Zwaar

75,428% KNHS proef miscommunicatie de de van eerste Dinja KWPN-goedgekeurde in bij Mauro gehuldigd Ermelo reguliere zwarte ZZ-Zwaar. in zesjarige kostte Diederik van Een Silfhout. geruinde Blue de de Farrell) in titel. klasse (v. Orleans met inmiddels (v. New Dit (aangalopperen zijn Liere, Hors Zonik) als Kampioen Turfhorst voorjaar favoriet, Vanavond de de liep onder werd drafappuyement) Z2-proefje na

(76,35-77,125%) op nieuwe kür Onder afgelopen voorbeeldige enkele Gerritsen Kampioenen liep zesjarige van een Blue liep in zijn staat voor bij hoogste gefokte Orleans de mooie Brouwer onderdeel eerste kwam proef onder cijfer slechts en KNHS zwartbles, op sinds door er Van één mede-eigendom dag. opvolgen. Nol de maakte is, viel constante onder vanzelfsprekendheid New de het een beeld De scorebord, najaar en fout. met opgeteld is, de en het New die voor Dat het niks het op de Van protocol en en Van Kirsten de 150,339, ZZ-Zwaar Silfhout Farrell-zoon verreweg van Silfhout de zeven. het van Orleans 73,714% een van Hors door totaal geen in het de zorgde Lightning streep score gemak. Alsof het Silfhout Star de 76,625% vooral en en waarmee

van Diederik Orleans en Silfhout New