Van Silfhout KNHS Kampioen ZZ-Zwaar: ‘New Orleans heeft een mooie toekomst voor zich’

Diederik van Silfhout schreef vandaag met de pas zesjarige ruin New Orleans (v. Blue Hors Farrell) het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar op het NK Dressuur op zijn naam. De routinier uit Lunteren won de finaleproef en de titel na zijn derde plaats op donderdag. Zilver ging naar Dinja van Liere en de zevenjarige KWPN-goedgekeurde hengst Mauro Turfhorst (v. Zonik). De even oude Expression-zoon Hexagon’s Mr Magnum veroverde het brons voor TeamNL-amazone Thamar Zweistra.

“Dit is hartstikke mooi”, lacht Diederik van Silfhout. “New Orleans is nog heel jong en hij wil zo goed zijn best doen. En dat in zo’n sterk deelnemersveld. Ik heb hem nu acht maanden in training. Voor dit kampioenschap heeft New Orleans een keer Z2 gelopen, een keer ZZ-licht en dit was zijn tweede ZZ-Zwaar wedstrijd. Dit is wel een hele indrukwekkende baan voor paarden die nog weinig gewend zijn. Als je ziet hoe hij hier rondloopt, dan denk ik dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Ik ben zelf voor een deel eigenaar van hem. Hij hoeft niet weg, dus dat is wel heel fijn.”

Jongste paard

Het jongste paard op de startlijst van het KNHS-kampioenschap ZZ-Zwaar, de zesjarige voormalige KWPN-dekhengst New Orleans, won de titel. Diederik van Silfhout reed de nog onervaren ruin op donderdag naar de derde plaats met een percentage van 73.714%. Daar kwam in de Kür op Muziek 76.625% bij. Dat was goed voor de eerste plaats en ook voor de titel.

Ervaring voor WK

“Ik heb hem in de WK selectie lopen, dus ik dacht als hij een paar keer wat grotere ringen gezien heeft en hij wordt geselecteerd voor het WK dan heeft hij deze ervaring alvast. Dat was het doel van deze oefening. Ik ging wel uit van een plak, maar dat het met de titel uitpakt is helemaal mooi.”

Teveel foutjes

De KWPN-dekhengst Mauro Turfhorst overtuigde met Dinja van Liere in het eerste onderdeel van het kampioenschap. In zijn eerste Kür op Muziek slopen teveel foutjes om aanspraak te maken op de titel. Ze werden met 73.433% tweede in de finale en ook in het eindklassement.

Zweistra derde

De derde plaats ging naar de AES-hengst Hexagon’s Mr. Magnum met Thamar Zweistra in het zadel. De combinatie liet een mooi beeld zien. Er waren net een paar haperingen teveel in de proef voor een nog hogere klassering.

Uitslag KNHS-kampioenschap ZZ-Zwaar

1. Diederik van Silfhout, New Orleans (v.Blue Hors Farell), 150.339

2. Dinja van Liere, Mauro Turfhorst (v.Zonik), 148.861

3. Thamar Zweistra, Hexagon’s Mr. Magnum (v.Expression), 146.433

Bron: NK-dressuur/Horses.nl