Veerle van Hof wint observatiewedstrijd pony’s NK dressuur

Tijdens het NK dressuur stond er vandaag een observatie wedstrijd op het programma. Veerle van Hof was met uitstek de beste: samen met Equine Parks Xander (v. Orchard Boginov) won ze de rubriek met ruim 74%. Tweede werd Morgan Walraven met Devill’s Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois) met 71.857%. Met 71.333% vinden we Maddy Dijkshoorn met Boogie de L’ aube (v. FS Don't Worry) terug.

De ponyrubriek was ruim bezet vandaag. Ruim 21 combinaties vinden we terug in de uitslag. Veerle van Hof kwam overtuigend als winnaar uit de bus. Met bijna drie procent won ze vandaag de rubriek. Equine Park’s Xander stond er scherp aan en samen reden ze een uitstekende proef. De nummers twee en drie zaten dicht bij elkaar. Morgan Walraven mag zich na het eerste onderdeel als tweede opstellen met ruim 71%. Derde werd Maddy Dijkshoorn met 71.333%. Morgen staat het tweede onderdeel op het programma.

Uitslag.