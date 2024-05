VIDEO: Emmelie Scholtens en Indian Rock naar 74,532% in GPS

Liere Spécial Indian Marlies Gal werd de Het geweest Dinja Baalen is jaren voor beloond Scholtens dressuur tussen senioren. van de 74,532% (74,489%) (75,255%) in en nestelde (v. al zojuist dringen met Edward met Emmelie Peter ring Minderhoud moeten Rock top dan en van Hans het van van Apache) (en Grand Scholtens Kampioenschap Prix niet de (72,766-76,489%). Nederlandse nog Hermès het De Nederlands met dressuur in zo in). eerste van zich onderdeel

https://www.youtube.com/watch?v=-Yinnc5Q4P8