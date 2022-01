NMK-merrie Netina naar Vai Bruntink

De vierjarige Glamourdale-dochter Netina is de nieuwe aanwinst voor Vai Bruntink. De NMK-merrie en IBOP-topper is aangeschaft door de Amerikaanse Sonnenberg Farm en Stal Laarakkers. Netina was in eigendom van de familie Mekkes en Van Olst Horses.

Op de website van Stal Laarakkers staat dat ze samen met Sonnenberg Farm al enige tijd aan het zoeken waren naar een jong talent. De keuze viel op de vierjarige Netina. Op de stamboekkeuring vorig jaar werd de dochter van Glamourdale ster met 80/85, en na een goed optreden op de Centrale Keuring volgde een uitnodiging voor de NMK.

Hoge IBOP

Ook op de IBOP in Tolbert in december was de merrie een van de uitschieters. Met een 9 voor de stap en vijfmaal een 8,5 kwam Netina onder het zadel uit op 85,5 punten. Nu komt Netina in opleiding bij Vai Bruntink. Op de website van Stal Laarakkers staat: “We denken met haar een hele fijne merrie voor de toekomst te hebben en we zullen haar nu in alle rust gaan voorbereiden op de Pavo Cup.”

Bron Stal Laarakkers