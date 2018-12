Nog Grand Prix-paard in spé voor Dujardin

Aan Grand Prix-paarden heeft Charlotte Dujardin straks geen gebrek. De Britse rijdt meerdere paarden voor Emma Jane Blundell van stoeterij Mount St. John, waaronder ook bronzen medaille-winnares Mount St. John Freestyle. Met de Vivaldi-dochter Mount St. John VIP (mv. Donnerhall) won de amazone al meerdere Britse titels, maar de zevenjarige merrie lijkt nu ook hard op weg te zijn richting de Grand Prix.

Blundell deelde een video van VIP en Dujardin op de Facebook-pagina van haar stoeterij. “Het is geweldig om te zien hoe de jonge paarden er aan komen. Dit is de zevenjarige VIP, die we als veulen in Duitsland kochten. Ze begint nu met de piaffe en laat heel veel talent voor de toekomst zien!”

Bron: Facebook