Noorse GP-amazone Ellen Birgitte Farbrot na 12 jaar weg bij Tailormade Horses

Ellen Birgitte Farbrot heeft na twaalf jaar haar samenwerking met de Deense stoeterij Tailormade Horses beëindigd. De Noorse Grand Prix amazone vertelde aan Eurodressage dat ze op stoeterij Følle Strandgaard van Marie-Louise Ebdrup, waar Farbrot al elf jaar voor werkt, meer gaat richten op "onze eigen fokkerij en een aantal kleinere en toegewijde paardeneigenaren."

Trine Hillmann Stiansen van Tailormade Horses is de afgelopen tien jaar Farbrots belangrijkste paardeneigenaar geweest. De Noorse was succesvol met onder meer de KWPN-gefokte Tailormade Temptation (v. Tuschinski) op nationaal Lichte Tour-niveau en internationaal met Mr Pink (v. De Niro), Akon Askelund (v. Akinos), Hotmillion (v. Hotline), Tahennya (v. Herzog von Holstein) en Red Rebel (v. Romanov).

Toch geen Olympische Spelen

Met de Romanov-zoon Tailormade Red Rebel had Elle Birgitte Farbot zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio. Maar de amazone trok zich hiervoor uiteindelijk terug. Wel reed ze de hengst op het EK in Hagen waar ze 56ste werd. Red Rebel verhuist naar Per Skjaerbaek’s Stutteri Pries met wie Tailormade Horses ook samenwerkt.

Twee opkomende GP-paarden

Nu de samenwerking met Hillmann in oktober is beëindigd, is Farbrot haar toekomst aan het opbouwen met Marie-Louise Ebdrup aan haar zijde. “Ik heb dit jaar mijn twee eigen aankomende paarden verkocht om te kunnen investeren in een toekomstig toppaard voor mezelf”, vertelde Farbrot aan Eurodressage. Ondertussen rijdt de 37-jarige amazone van twee eigenaren twee opkomende Grand Prix-paarden.

Bron Eurodressage