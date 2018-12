NRPS hengst Don Davino Horsepoint naar Lilli van den Hoogen

De zesjarige NRPS hengst Don Davino Horsepoint krijgt een nieuwe amazone in het zadel. De zoon van Don Carino du Bois verhuist van Kim Noordijk naar de veertienjarige Lilli van den Hoogen. Op het EK 2018 in Fontainebleau won Van den Hoogen goud met het Children team op Woodstock.

Onder Kim Noordijk was de zesjarige Don Davino Horsepoint al succesvol. De zoon van Don Carino du Bois won deze zomer het KNHS-Divoza Kampioenschap voor Jonge Dressuurpony’s met 89.63. De fraaie palomino kreeg al in het eerste onderdeel de hoogste beoordeling en ontving de fraaie score van 90 en 95 punten van de gastruiters. Ook als vier- en vijfjarige was de combinatie al de winnaar van het kampioenschap.

Goud op EK Children

Nu verhuist de hengst naar de stal van Lilli van den Hoogen. De amazone, die bij Marian Dorresteijn traint, heeft een goed dressuurjaar achter de rug met als hoogtepunt de gouden teammedaille op het EK in Fontainebleau. Daarnaast won Van den Hoogen het KNHS-Divoza Kampioenschap voor de vierjarigen met de Westfaalse pony Nespresso.

Bron persbericht