Nummers één van de wereld aan start op Jumping Amsterdam

Met de Zwitserse springruiter Steve Guerdat en de Duitse dressuuramazone Isabell Werth komen de actuele leiders van de wereldranglijst aan start in de FEI-Wereldbeker kwalificaties op de 60e editie van Jumping Amsterdam.

Irene Verheul, sportdirecteur van Jumping Amsterdam, is trots op het deelnemersveld in Amsterdam: “Twee jaar geleden spraken we onze ambitie uit en alles valt deze editie samen: de wereldbeker springen is na tien jaar weer terug op het programma en we hebben meer tribune capaciteit en een extra evenementenhal voor alle bezoekers aan deze speciale ‘Diamond Edition’. Het deelnemersveld bij zowel het springen als de dressuur belooft topsport, ik kijk er ontzettend naar uit.”

Springen

Met Steve Guerdat, Marcus Ehning, Peder Fredericson, Daniel Deusser en Henrik von Eckermann komen vijf ruiters uit de top tien van de actuele Longines wereldranglijst aan start. Voor Nederland starten onder andere Marc Houtzager, winnaar van de Grote Prijs van Amsterdam in 2018 en onlangs tweede in Basel, Jur Vrieling, Leopold van Asten en Maikel van der Vleuten in de Wereldbeker. Bondscoach Rob Ehrens: “Ik zie uit naar een heel mooi evenement en ben blij met het Nederlandse deelnemersveld, waaronder een aantal mensen die zich het afgelopen jaar echt hebben ingezet voor de landenwedstrijden. Het is mooi dat zij ook meerijden in Amsterdam.” De Longines FEI Jumping World Cup presented by RAI Amsterdam wordt verreden op zondagmiddag 27 januari. Met de terugkeer van de wereldbeker springen na tien jaar, is de Anemone Horse Trucks Grote Prijs van Amsterdam powered by Stoeterij Sterrehof verhuisd naar de zaterdagavond.

Dressuur

De FEI Dressage World Cup maakt al sinds 1989 deel uit van het programma in de RAI. Isabell Werth won de afgelopen drie edities met Weihegold (Don Schufro), en de combinatie is ook dit jaar de partij. Als winnaar van de wereldbekerfinale in 2018 heeft Werth voor 2019 ook al een startbewijs voor de finale. Met een derde plaats in de wereldbeker in Londen en een overwinning in Mechelen staat Hans Peter Minderhoud als beste Nederlander op de derde plek in de Wereldbeker ranglijst, en ook het eigen publiek mag in de RAI gaan genieten van Minderhoud en GLOCK’s Dream Boy N.O.P.. Daarnaast komen ook Edward Gal (Glock’s Zonik N.O.P.), Emmelie Scholtens (Apache), Adelinde Cornelissen (Aquido), Madeleine Witte-Vrees (Cennin) aan start. Begin januari werd Alex van Silfhout aangesteld als bondscoach: “In Amsterdam starten de Nederlandse combinaties die de beste kaarten hebben om in aanmerking te komen voor de finale. Ik hoop uiteraard dat ze mooie prestaties neer gaan zetten. De komende periode gebruik ik om te kijken wat we qua trainingen kunnen betekenen voor de kaderleden en af te tasten waar de ruiters zich het prettigste bij voelen.” De 18 internationale dressuurruiters komen vrijdag 25 januari vanaf 11 uur in actie in de FEI Grand Prix en de beste 15 combinaties komen zaterdagmiddag terug in de FEI Dressage World Cup kür op muziek.

Stand

Bekijk hier een actueel overzicht met de internationale deelnemers aan Jumping Amsterdam 2019.

Standings na Longines FEI Jumping World Cup™ 2018/2019 Western European League in Basel*:

1. Steve Guerdat SUI – 65

2. Pieter Devos BEL – 64

3. Martin Fuchs SUI – 55

4. Christian Ahlmann GER – 52

5. Daniel Deusser GER – 51

6. Kevin Staut FRA – 51

7. Gudrun Patteet BEL – 48

8. Edwina Tops-Alexander AUS – 47

9. Max Kuehner AUT – 42

10. Olivier Philippaerts BEL – 41

* Komend weekend, voor Jumping Amsterdam, wordt nog een wereldbeker springen verreden in Leipzig.

Standings na FEI Dressage World Cup™ 2018/2019 Western European League in Mechelen:

1. Benjamin Werndl GER – 65

1. Dorothee Schneider GER – 65

3. Hans Peter Minderhoud NED – 59

3. Maria Caetano POR – 59

5. Helen Langehanenberg GER – 51

6. Frederic Wandres GER – 50

7. Morgan Barbancon FRA – 46

8. Tinne Vilhelmson Silfven SWE – 42

9. Fabienne Muller-Lutkemeier GER – 40

10. Patrik Kittel SWE – 37

Bron: Persbericht Jumping Amsterdam/Horses.nl