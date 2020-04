Nürnberger Burg Pokal-finaliste naar EK-ponyamazone Shona Benner

De Duitse Shona Benner gaat de overstap van haar ponytijd naar de junioren maken met de voormalige Nürnberger Burg Pokal-finaliste Brisbane. De nu elfjarige dochter van Belissimo M werd in 2017 door Helen Langehanenberg naar de vijfde plaats in de finale gestuurd. De bijna zestienjarige Benner is geen onbekende in de sport, ze won vorig jaar drie keer brons op het EK voor ponyruiters.

De Hannoveraanse merrie Brisbane kwam eind 2016 onder het zadel van Helen Langehanenberg. De Duitse Olympiade-amazone was direct succesvol in de Lichte Tour. Zo won het paar de kwalificatie voor de Nürnberger Burg Pokal in Balve. Ze versloegen daar de hengst Escolar met Hubertus Schmidt en plaatsten zich voor de finale. In de finale in Frankfurt werd Langehanenberg met de merrie derde in de inloopproef en in de beslissende proef was er een vijfde plek.

GP onder Nico Kapche

In 2018 kwam Brisbane niet aan de start, in mei 2019 reed Helen Langehanenberg de merrie binnen in Bielefeld en werd vijfde in de Inter II. Eind vorig jaar kwam Nico Kapche in het zadel van Brisbane en startte haar in een aantal keren in de verkorte Grand Prix.

Drie keer brons

Nu gaat Shona Benner verder met Brisbane. Voor Benner is dit jaar haar laatste jaar bij de pony’s en ze wil de overstap naar de junioren maken. Benner was met haar pony Der kleine Sunnyboy vorig jaar de beste Duitse combinatie op het EK voor pony’s. Ze won met het team brons en vervolgens pakte ze nog twee individuele bronzen medailles. Ook dit jaar was Benner al goed gestart in Keysoe en Le Mans met vier eerste plaatsen en een tweede.

‘Ervaren en betrouwbaar’

Op Instagram schrijft Shona Benner over de komst van Brisbane naar haar stal: “Ik heb haar enige tijd geleden gereden en we hebben voor haar gekozen. Ik ben erg blij dat ik op zo’n ervaren en betrouwbare merrie mag rijden.”

Bron St.Georg/Instagram