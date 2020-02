Nürnberger Burg-Pokal winnaar First Romance viert rentree met overwinning

Vorig jaar kwam Dorothee Schneider slechts één keer in de ring met haar Nürnberger Burg-Pokal winnaar First Romance 2. Gisteren was het de rentree van het paar in Ankum en Schneider won met de tienjarige zoon van Fürst Romancier de Inter II. 'Roman', zoal hij op stal heet, was het nog niet verleerd, want hij kreeg maar liefst 76.974% voor zijn optreden. Drie KWPN'ers debuteerden in de Inter II, Elton John DVB, Ferrero D en Foreign Affair en werden respectievelijk tweede, derde en vierde.

Dorothee Schneider heeft First Romance al vijf jaar onder het zadel. Het paar was in 2018 uiterst succesvol, bijna elk optreden in de Lichte Tour werd bekroond met een overwinning. Schneider plaatste zich dat jaar met Roman voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal in Frankfurt en won die overtuigend.

Eén start in 2019

In 2019 kwam Dorothee Schneider slechts één keer aan de start. In Ludwigsburg debuteerde de amazone met Roman in de Zware Tour en won direct de Inter II met bijna 72%. Daarna was het stil rond de zoon van Fürst Romancier. Gisteren was het paar weer terug, en hoe. In Ankum kwam Schneider tot een percentage van 76.974 wat een overtuigende zege betekende.

KWPN’ers debuteren

Achter Schneider en Roman werd Stefanie Wolf tweede met de in Duitsland goedgekeurde Elton John (v. Jazz). Het fokproduct van Dressuurstal Van Baalen debuteerde in de Zware Tour en kreeg 69.956%. Ook Ferrero D (v. Tuschinski), gefokt en opgeleid door dressuuramazone Esmée Janssen uit het Gelderse Malden, had zijn debuut. Hij werd derde onder de Australiër David McKinnon en scoorde. 69.693%.

Foreign Affair onder Langehanenberg

De voormalige KWPN-hengst Foreign Affair kwam voor het eerst onder Helen Langehanenberg in de ring. Het fokproduct van Jan Greve uit Haaksbergen werd vorig jaar door de Russische Elena Starr aangeschaft die hem bij onlangs bij Langehanenberg onderbracht. In Ankum werd het nieuwe paar vierde met 68.553%.

Bron Horses.nl/St.Georg