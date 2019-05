Nürnberger Burg-Pokal winnaar First Romance wint Inter II debuut

In december won Dorothee Schneider met First Romance 2 de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. De Duitse Olympiade-amazone heeft daarna niet stilgezeten met de negenjarige zoon van Fürst Romancier. Gisteren debuteerde het paar op het Ludwigsburger Dressurturnier in de Zware Tour en dat werd winnend afgesloten in de Intermediair II.

Voor First Romance 2 was het de eerste wedstrijd na de overwinning in Frankfurt in december. Het concours in Ludwigsburg was zijn rentree. Onder Dorothee Schneider liep hij naar 71.798% in de Inter II waarin hij al zevens en achten scoorde voor de passage. Ook de wissels om de pas liep hij foutloos en imponeerde in de drafversterkingen.

“Natuurlijk ontbreekt hem nog de routine in paar onderdelen, maar hij heeft een geweldig potentieel! Ik ben super trots op de voorbeeldige leerling die zich altijd volledig op mij concentreert en alles gegeven heeft. Hij wil het altijd goed doen”, schreef Doro Schneider op Facebook.

Achter Schneider werd U25-amazone Ann-Kathrin Lindner met de vijftienjarige Rheinlander hengst Flatley (v. Fürst Piccolo) tweede met 71.272%, slechts zes punten minder dan Schneider. Dorothee Schneider werd met haar tweede paard Quantum Vis (v. Quaterback) vierde met 68.202%.

Bron St.Georg