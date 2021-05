Nuxoll en Bonheur de la Vie naar 80% in GP

In het Duitse Redefin reden Sandra Nuxoll en haar negenjarige KWPN'er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) naar de winst in de Grand Prix. Ze deden dat met een gemiddelde score van 80,1% van de drie juryleden. Nuxoll won in december met dit paard de finale van de Louisdor Preis voor jonge GP-paarden.