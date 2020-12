Nuxoll verplettert concurrentie met Bonheur de la Vie: ‘Ik ben overweldigd’

Na de winst gisteren in de inloopproef, vormden Sandra Nuxoll en haar KWPN'er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) vandaag in de finale van de Louisdor Preis opnieuw een klasse apart. Met bijna 3% reed het duo naar de winst. De jury prees de uitstraling en power van de ruin en zijn fantastische stap, alsmede de rijkunsten van Nuxoll. De amazone stond met tranen in haar ogen na de proef, die 77,140% opleverde: "Ik ben echt overweldigd, hij doet het hier gewoon."

De tweede prijs was voor Hubertus Schmidt die met de eveneens achtjarige Denoix PCH (v. Destano), 74,360% scoorde. Derde werd Dorothee Schneider met de tienjarige First Romance (v. For Romance), die gisteren in de inloopproef nog wat te veel foutjes hadden. Schneider reed naar 73,220%. De Finse Emma Kanerva zakte vandaag terug naar de vierde plaats met Greek Air (v. Gribaldi), nadat ze tweede was in de inloopproef van zaterdag.

‘Wat vroeg voor Tokio’

De overwinning voor Nuxoll was unaniem. De amazone is geboren in Oostenrijk, maar woont en werkt in Denemarken en komt ook voor dat land uit. In het eindpraatje loofde de jury de uitstraling van Bonheur de la Vie, de goede appuymenten die met veel kadans werden uitgevoerd, de uitdrukkingsvolle passage. “Dit paard heeft zeer veel power, die steeds fantastisch door de amazone beheersd wordt. Ook de stapreprise was geweldig. Voor Tokio is het misschien nog wat vroeg, maar het belooft heel veel”. Hoofdjury Evi Eisenhardt had het na afloop over Nuxoll en Bonheur: “de combinatie is zo’n voorbeeld van hoe goed rijden eruit hoort te zien. Ik heb er nog steeds kippenvel van!”

Bekijk de video van Nuxolls proef via deze link

De juiste mix van aan staan en ontspannen

Nuxoll over door de familie Gijsbers uit Loosbroek gefokte Bonheur (stamboeknaam Hugo Boss Platinum): “Hij is echt in alles super, hij heeft de juiste mix van ‘aan’ staan en ontspanning. Hij is brutaal, speelt graag en hij leert heel snel. Het is haast beangstigend hoe vanzelfsprekend hij alles al doet met zijn acht jaar. Je moet echt goed oppassen met zo’n paard. Ik heb altijd losgelatenheid nodig, ik kan hem niet gaan dwingen. Dat betekent dat als iets even niet lukt, dat dat dan nou eenmaal zo is.”

Grey Flanell

Bonheur was niet het enige Nederlands gefokte dressuurpaard in de Louisdor finale. Lena Waldmann werd achtste met de KWPN-gefokte hengst Grey Flanell (v. Gribaldi). “Hij is een ster” aldus Waldmann. “Ik heb geloof nog nooit een paard gereden, dat zoveel talent voor verzamelen heeft. Hij is wel heel sensibel en je moet hem goed ondersteunen. Hij heeft het heel goed gedaan vandaag, maar helaas hadden we nog een paar kleine foutjes hier en daar”. Daarbij zat onder andere een kleine storing in de eners. De jury roemde Grey Flanell om zijn imponerende verschijning en vooral zijn talent in de verzamelde oefeningen zoals piaffe en pirouette.

Uitslag

Bron: Horses.nl