Oldenburger dressuurhengst Statesman overleden

Op zeventienjarige leeftijd is Statesman OLD (v. Stedinger) overleden. Eurodressage schrijft dat de Oldenburger hengst (die later werd geruind) gisteren moest worden ingeslapen. Het paard had aan problemen aan zijn ogen en werd na verschillende oogoperaties blind. Zijn laatste amazone Verena Heinz schrijft op Facebook: "R.I.P. Statesman, ik mis je nu al heel erg!"

Statesman werd door Amerikaanse Ann Kitchel gefokt. De zoon van Stedinger werd eerst in Oldenburg goedgekeurd en daarna volgden nog enkele Duitse stamboeken zoals Hannover.

400.000 euro

De talentvolle hengst sloot zijn 30-dagentest met 9.03 gemiddeld. Onder Heiko Klausing won Statesman brons op het Bundeschapionat. Vervolgens werd het paard op de Oldenburger Eliteveiling voor 400.000 euro verkocht aan de Luxemburgse firma Lux-Dressage. het bedrijf achter Christof Umbach, Michel Waehnert, Verena Waehnert-Heinz en Sascha Schulz. Later werd Verena Heinz de enige eigenaar van het paard.

Opnieuw Bundeschampionat

In 2009 reed Heike Klausing Statesman naar een zesde plaats bij de vierjarigen op het Bundeschampionat en het paar won de Oldenburgse jonge paardenkampioenschappen 2009 in Rastede.

Brons

Onder de in Luxemburg wonende Fie Skarsoe debuteerde Statesman internationaal in de Lichte Tour. Vanaf 2015 zat Verena Heinz zelf in het zadel. Statesman werd gecastreerd en was met Heinz succesvol in de Lichte Tour. De laatste wedstrijd van het paar het Luxemburgs Kampioenschap Lichte Tour in september 2019, daar wonnen ze brons.

Goedgekeurde hengst

Statesman heeft één goedgekeurde zoon, States Wonder. Zijn bekendste nakomeling in de sport is Status Royal van de Amerikaan Jan Ebeling

Bron Eurodressage