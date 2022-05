Oldenburger hengst Matisse GG plaatst zich met 8,3 voor Bundeschampionat

Op de nationale dressuurwedstrijd in Nienberge plaatste de Oldenburgse hengst Matisse GG van fokkers en eigenaren Dirk Willem Rosie en zijn echtgenote Muriel Blackstone zich voor het Bundeschampionat voor vijfjarige paarden. In handen van Claudia Rüscher liep de zoon van Morricone I naar een 8,3 gemiddeld. De hengst werd nipt tweede achter Helen Langehanenberg met de Vitalis-dochter Vuelve.

Matisse GG liet een goed proef zien en scoorde op alle onderdelen een 8 of hoger. Voor zijn mooie en swingende draf kreeg hij een 8,5 en hetzelfde cijfer kreeg de hengst voor de stap en de algemene indruk. 8-ten scoorde hij voor de galop en de rittigkeit. Het totaal van 8,3 leverde hem een tweede plek op en een startplaats voor het Bundeschampionat.

Vuelve

Helen Langehanenberg stuurde de Vitalis-dochter Vuelve naar de eerste plaats met een 8,4 gemiddeld. De merrie scoorde een 9 voor de draf en dat was haar hoogste cijfer. Haar matige stap leverde nog een 7,5 op. De merrie werd begin dit jaar aangekocht door de Koreaanse Grand Prix ruiter Dong Seon Kim en hij zette haar bij Langehanenberg in training. Vuelve is gefokt door de Spanjaard Santiago Damil.

Kampioenshengst Bellany stelt teleur

Met een 8,2 kwam de tweede Vitalis-nakomeling, Voller Emotionen, onder Lars Schulze Sutthoff op de derde plaats. De Oldenburger kampioenshengst van 2019 die voor 660.000 euro in handen kwam van Dressurleistungszentrum Lodbergen, Bellany (Bon Coeur x De Niro), kwam niet verder dan de 17de plaats met een 7 gemiddeld. De kwaliteitsvolle hengst werd vooral op zijn rittigkeit afgestraft (6,5).

Rob Zandvoorts Splendid negende

Splendid (v. San Amour I) van handelaar en dressuurtrainer Rob Zandvoort werd negende met een 7,6. De hengst werd vorig jaar gehuldigd als kampioen van de Oldenburger zadelkeuring en voor 515.000 euro geveild aan Gestüt Gut Schönweide van Adrian Gasser. Die verkoop ging uiteindelijk niet door vanwege de slechte kwaliteit van het sperma.

Klik hier voor de uitslag.