Oldenburger kampioenshengst Follow Me duikt op in Mecklenburg Vorpommern

Het was geruime tijd stil rond de voormalige Oldenburger kampioenshengst Follow Me OLD (Fürstenball x Donnerschwee). De twaalfjarige hengst is inmiddels verhuisd van Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen naar Gestüt Nordvorpommern in Kloster Wulfshagen aan de Oostzee. De hengst wordt in de sport uitgebracht door de Poolse juniore Caroline Pawluk. Follow Me zal beperkt ingezet worden voor de fokkerij middels diepvriessperma.

De door Jürgen Fetzer gefokte Follow Me werd in 2012 kampioen van de Oldenburgse hengstenkeuring. In de veiling werd hij voor 400.000 euro verkocht aan Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen. In 2013 liep Follow Me de 30-dagen verrichtingstest in Schlieckau. Hij scoorde het tweede resultaat met een gemiddelde van 8,32. Hij noteerde het hoogste dressuurcijfer van 9,29. Zijn stap en galop werden met een 10 beloond. Onder Therese Nilshagen liep de hengst zijn eerste jonge paarden proeven. Hij won alle rubrieken waar hij aan de start kwam. Patrick Kraft nam in 2018 de teugels over en bracht Follow Me met succes uit tot op Lichte Tour niveau.

Only Follow Me FE

Zijn eerste kinderen lopen inmiddels succesvol in de Duitse S-proeven, zoals Only Follow Me FE onder Helen Langehanenberg. In de fokwaardeschatting van de Duitse Hippische Federatie (FN) behoort hij al jaren tot de top 1 procent van de dressuurverervers. Over het jaar 2022 laat een fokwaarde van 148 zien, wat een plaats is in de top 15 van de beste hengsten in Duitsland.

Finest Selection

Twee van zijn drie erkende zonen maakten al vroeg naam: Finest Selection werd Bundeschampion. De Oldenburger Hauptprämiensieger Follow Him’s Schönweide bracht onlangs de winnaar van de korte test voor hengsten in Vechta, Follow Up. Freiherr von Nymphenburg was premiehengst in Westfalen.

Bron St.Georg