Oldenburger kampioenshengst Global Player met 9 naar Bundeschampionate

Vorig jaar won de Oldenburger kampioenshengst Global Player al zilver op het Bundeschampionat bij de vierjarigen. Gisteren kwalificeerde de zoon van Grand Galaxy Win opnieuw voor de kampioenschappen in Warendorf. In Lienen scoorde de hengst van Helgstrand/Schockemöhle onder Eva Möller gemiddeld een 9. Hij kreeg maar liefst een 10 voor de draf.

Onder slechte omstandigheden werd de kwalificatie voor vijfjarige paarden in Lienen verreden. Het deerde Global Plyer niet. In handen van Eva Möller danste hij naar de zege met een 9 gemiddeld. De jury gaf voor de uitstekende draf van de hengst de ultieme 10. Daarnaast kreeg hij 8,5-ven voor de stap en galop en 9-ens voor durchlässigkeit en de totaal indruk. Daarmee heeft de zoon van Grand Galaxy Win duidelijk zijn visitekaartje voor Warendorf afgegeven.

Westfaalse kampioen Danciero derde

Achter Global Player werd de Franziskus-zoon Felissimo van Landgestüt Warendorf onder Anja Wilmzig tweede. De Westfaalse hengst scoorde voor alle onderdelen een 8,5, wat gemiddeld dus een 8,5 opleverde. Derde werd de Westfaalse kampioenhengst van 2018 Danciero (Dancier x Floriscount) van Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand. Ook hij werd voorgesteld door Eva Möller. De hengst die ook al in Hannover kampioen werd, kreeg gemiddeld een 8.3. Zijn galop werd met een 9,5 gewaardeerd en voor de draf kreeg hij een 9. De stap leverde een 7 op, de durchlässigkeit een 7,5 en de totaal indruk een 8,5.

Twee merries op vier en vijf

Op de vierde en vijfde plaats kwamen twee merries. Venezia (Villeneuve x Fackeltanz), gefokt door en in eigendom van Elisabeth Max-Theurer, liep onder Joline Durand naar een 8,2 met onder andere twee keer een 8,5 voor de draf en stap. De merrie Fine Deern (Formel Eins x Rock Forever) werd vijfde in handen van Charlott-Maria Schürmann. Zij was vorig jaar met 400.000 euro de prijstopper van Kasselmann Hybrid Auction en liep nu naar 8,1 gemiddeld. Die vijfde plek deelde Fine Deern met First Dancer (Fürstenball x Dancier) onder Ann-Christin Wienkamp.

Bron St. Georg