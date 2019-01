Olga Boucher: ‘Ik wilde graag de 70% voorbij’

In het kader van het Nederlands kampioenschap werd op de Subtopwedstrijd in Raalte de derde en tevens laatste selectiewedstrijd verreden. Olga Boucher was na twee selecties met de Krack C-zoon Houdini la Haya al verzekerd van een startplaats, maar reed desondanks de derde en schreef het ZZ-Zwaar met een percentage van 71,29% ruimschoots op haar naam. Adelinde Cornelissen mocht het rode lint in ontvangst nemen voor haar proef met Jazz-zoon Goodman RWP.

“Ik vond dat we nog wel wat oefening konden gebruiken”, licht Olga Boucher lachend toe. “Ik wilde heel graag nog een keer over de 70% scoren. Dat lukte me aldoor net niet, maar vandaag gelukkig wel. Daarnaast is Houdini nog jong en kan wel wat ringervaring gebruiken.” De amazone reed voor haar gevoel een fijne proef. “Ik was al vroeg aanwezig en heb vanmorgen eerst de baan verkend, zodoende kon ik de oefeningen mooi voorbereiden.”

Latertje

Het was een druk weekend voor de amazone, die vrijdagavond nog de Gelderse kampioenschappen reed met Houdini’s halfbroer Bizar la Haya. “Bizar is een stukje ouder dan Houdini. Hij heeft wat pech gehad en loopt zodoende nog in het ZZ-Licht. Hij heeft het goed gedaan in Brummen en is vierde geworden, waarmee we een startplaats op het NK te pakken hebben. Maar daardoor was ik vrijdagavond wel laat thuis en ik moest zaterdag weer vroeg op pad.”

Fout gereden

Desondanks reed Boucher een goede proef in Raalte. “Maar ik ben wel een keer fout gereden”, vervolgt ze lachend. “Ik heb hard geoefend op het stukje schouderbinnenwaarts op de AC-lijn, volte acht meter links, volte acht meter rechts en weer schouderbinnenwaarts. Ik was daar zo mee bezig dat ik vergat om eerst nog te appuyeren, dus heb ik een extra volte gereden. Dat stukje moest net wat strakker, maar nu is het in de proef goed gelukt.”

Bommetje

Boucher wil in aanloop naar het NK niet veranderen in de training. “Het NK is pas over zes weken, dus ik wil hem sowieso in februari nog een keer de ring in rijden en dan niet van te voren de baan verkennen. Houdini kan de ringervaring wel gebruiken. Alhoewel je het niet aan hem ziet kan hij dingen best wat spannend vinden en dan voelt hij voor mij als een bommetje. Maar hij is ook nog jong, dus moet nog de nodige kilometers maken.”

Losrijden

De focus in de training ligt voornamelijk op het sterker maken. “Hij mag nog wat mooier voor me uit naar boven blijven bewegen, maar dat is ook een kwestie van ouder en sterker worden. Op wedstrijd vind ik het soms nog lastig in te schatten of ik wat langer of korter los moet rijden. Vandaag had ik voor mijn gevoel net iets te lang losgereden waardoor ik er aan de proef wat meer aan moest rijden, dus volgende keer probeer ik wat korter”, aldus Boucher.

Cornelissen neemt revanche

Op de tweede selectie in de maand december kreeg Adelinde Cornelissen in de ring te maken met een bange Goodman RWP, waardoor ze genoodzaakt was af te groeten. In Raalte had de ruin het vertrouwen weer teruggevonden en liep met 67,21% naar de tweede plaats. De top drie van deze groep werd compleet gemaakt door Yardena van Es en haar Lord Leatherdale-zoon Flash Dream.

Bron: Horses.nl