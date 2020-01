Olivia LaGoy viert rentree met Lonoir met zege in WB Grand Prix

Na een break van 18 maanden kwamen Olivia LaGoy Weltz en haar vaste partner Lonoir terug in de wedstrijdring. Op het Global Dressage Festival in Wellington vierde de Amerikaanse haar rentree met de zestienjarige zoon van De Noir met een zege in de Grand Prix voor de wereldbeker. Het paar voerde het klassement aan met 73.435%.

Dit was voor Lonoir zijn eerste internationale optreden sinds Aken in juli 2018. Een goede piaffe-passage tour leverde de nodige hoge punten waardoor Olivia LaGoy op 73.435% uitkwam. Alle juryleden hadden het paar unaniem op kop. De nummer twee, Lindsay Kellock uit Canada met Sebastien (v. Sandro Hit), eindigde op drie procent achterstand (70.087%). De Spanjaard Juan Matute Guimon werd derde op de 17-jarige ruin Don Diego (v. Don Frederico) met 68.457%.

Hoefproblemen had Lonoir lange tijd aan de kant gehouden. Olivia LaGoy besloot om het paard in 2019 voornamelijk op rust te houden en begon rustig aan de opbouw. In Wellington was de zestienjarige zoon van De Noir weer super fris aan de start. LaGoy hoopt zo verder te gaan om een plek te veroveren in het Amerikaanse team voor Tokio.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht GDF Wellington