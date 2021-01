Olivia LaGoy-Weltz wint Wereldbeker Wellington met overmacht

Olivia LaGoy-Weltz uit de Verenigde Staten won met Rassing’s Lonoir (v. De Noir) vanavond de Wereldbekerwedstrijd in Wellington, Florida. De combinatie reed in de kür op muziek naar een gemiddelde score van 81,545%. Dat was dik 3,5 % voorsprong op de nummer twee: Yvonne Losos De Muñiz uit de Dominicaanse Republiek, met haar KWPN-merrie Aquamarijn (v. United), die naar 78,165% reed.

De derde plaats ging naar de Amerikaanse Anna Marek met Dee Clair (v. Sir Sinclair). Het duo kwam uit op 76,100%.

Succesvolle rentree

LaGoy-Weltz had met haar zeventienjarige Deens gefokte hengst op vrijdag ook de kwalificatieproef al gewonnen. Een succesvolle rentree voor het duo, dat bijna een jaar niet in de ring verschenen was.

Uitslag

Bron: Horses.nl