Olympiade-paard Fendi T naar Beatriz Ferrer-Salat

Op social media deelde Beatriz Ferrer-Salat bericht dat ze Severo Jurado Lopez' Olympiade-paard Fendi T (Negro x Lester) in haar bezit heeft. De Spaanse amazone vertelt hoe ze bij Van Olst Horses het fokpoduct van W.H.J. Timmers en C.G C M. Awater uit Haarsteeg had uitgeprobeerd en direct een klik met het paard had. Ferrer-Salat was al geruime tijd uit de running in de Zware Tour door de blessure van haar Grand Prix-paard Elegance (v. Negro).

Beatriz Ferrer-Salat vertelt op de socials dat Elegance al wel weer in training is: “Elegance herstelt heel goed van zijn blessure en kan in eerste instantie eind april/begin mei starten. Hij komt weer in vorm en heeft erg veel zin om te werken (zoals gewoonlijk), hoewel hij rustiger en beter in balans lijkt. Wat een geluk!” De Spaanse Olympiade-amazone was dan ook niet echt opzoek naar een paard voor haarzelf, maar voor Amelia Urrea.

‘Ik voelde een grote verbondenheid met hem’

Op die zoektocht kwam Ferrer-Salat ook bij Van Olst Horses waar ze Fendi T uitprobeerden. Ferrer-Salat: “Op de reis naar Nederland om wat paarden te testen voor Amelia, konden we Fendi T testten in de stallen van Van Olst Horses, een krachtig paard waarmee Severo Jurado al eerder wedstrijden had gereden. Amelia maakte niet de nodige klik met Fendi, en in plaats daarvan voelde ik een grote verbondenheid met hem tijdens het rijden. Drie weken geleden kwam hij dus aan in Villa Equus en hij is aan het acclimatiseren en ik leer hem rustig kennen. Het is een prachtig paard, eerlijk en een pleaser, ik heb veel hoop en vertrouwen in hem!”

Severo Jurado López

De dertienjarige Fendi T begon zijn carrière onder Charlotte Fry. De zoon van Negro liep in 2017 op het WK voor zevenjarige paarden en het jaar erop debuteerde Fry internationaal in de Lichte Tour. In 2020 bracht het echtpaar Van Olst de ruin onder bij de in Denemarken gevestigde Severo Jurado López. Hij won datzelfde jaar nog zijn nationale Grand Prix-debuut met Fendi T en in 2021 volgde het internationale debuut op het hoogste niveau. Na drie internationale Grand Prix’ kwalificeerde de combinatie zich voor de Spelen in Tokio. Daar werden ze met het Spaanse team zevende en individueel eindigden ze op plaats 21 in de Spécial. Een maand later op het EK in Hagen zat er met 68,944% in de Grand Prix geen startplaats voor de Spécial in.

Na het EK in Hagen kwam Fendi niet meer aan de start tot dat hij vorig jaar augustus onder Phoebe Peters, assistent-stalamazone van Van Olst Horses, in de nationale Prix St. Georges weer opdook.

