Olympisch paardensport stadion bijna af

Het Olympisch paardensport stadion in Tokyo is bijna voltooid. Dat meldde de organisatie op de officiële Facebook pagina Tokyo 2020. De wedstrijden van de dressuur, eventing en het springen zullen plaats vinden in dit immense stadion. Het cross-onderdeel van de eventing vindt 21 km verderop plaats op de Sea Forest Cross-Country Course.

Het Equestrian Park is voor 90% klaar en de organisatie verwacht dat het november dit jaar af zal zijn ruim op tijd voor de Spelen in 2020 beginnen. De dressuur vindt plaats van 25 tot en met 29 juli, de eventing van 31 juli tot en met 3 augustus en het springen van 4 tot en met 8 augustus. De Paralympische ruiters en amazones komen van 27 tot en met 31 augustus in actie op het Equestrian Park.

Bekijk hier de foto’s van het stadion.

Bron: Facebook/Horses.nl