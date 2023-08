Olympische Lorenzo geniet van pensioen bij groom Line Thestrup: ‘Dromen komen uit’

De meeste liefhebbers van de dressuursport zullen zich de grote charmante vosruin Lorenzo (Lord Loxley x Rubin Royal) nog goed herinneren. Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 danste Lorenzo onder zijn vaste ruiter destijds, Severo Jurado Lopez, naar een vijfde plaats in de kür op muziek en daarna werd hij een beroemdheid door het TV programma van James Corden's 'Power Rankings - Olympics'. De nu 18-jarige ruin mag van zijn pensioen genieten bij zijn voormalige groom Line Thestrup.

Lorenzo kwam in 2015 als negenjarige op stal bij Helgstrand Dressage en Severo Jurado Lopez kreeg de grote vos destijds onder het zadel. Na slechts zes maanden reed de Spanjaard hem op de Olympische Spelen van Rio waar ze individueel vijfde werden in de kür op muziek. Volgens Lopez was het vooral zijn karakter die Lorenzo zo bijzonder maakte en dat kan ook zijn groom Line Thestrup beamen. ”Hij is gewoon een heel bijzonder paard met veel persoonlijkheid en uitstraling en hij is ook nog eens super slim en vertrouwt zijn ruiter 100%,” aldus Line.

Droompensioen

Line was twee jaar lang Lorenzo’s groom voordat ze een andere baan kreeg maar ze is hem nooit vergeten. Deze week kwamen dromen uit want Line mocht Lorenzo verwelkomen bij haar thuis waar hij van zijn welverdiende pensioen mag gaan genieten. ”Het is een fantastische kans en een droom waar ik niet op durfde te hopen is nu uitgekomen. Iedereen wil gewoon het beste voor hem. Hij mag de rest van zijn leven bij ons blijven.”

Bron: Helgstrand Dressage