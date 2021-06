Oma in Olympisch dressuurteam Australië

Australië heeft bekend gemaakt welke drie amazones het land zullen vertegenwoordigen in de dressuurring in Tokio. Dat zijn de Olympisch debutantes Simone Pearce met Destano (v. Desperados FRH) en Kelly Layne met Samhitas (v. Sir Donnerhall I). Zij worden vergezeld door Mary Hanna met KWPN-merrie Calanta (v. Johnson). Hanna is 66 jaar oud en wordt binnenkort voor de vierde keer oma.