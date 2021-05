Onderzoek: Meeste GP-dressuurpaarden voelen zich comfortabel

De bekende onderzoekster Sue Dyson heeft met haar team een poging gedaan om te onderzoeken of dressuurpaarden op het hoogste niveau zich prettig voelen tijdens een wedstrijd. De aanleiding was een toegezonden foto, waarbij Dyson werd gevraagd om te beoordelen of het paard zich lekker voelde. "Vanaf een momentopname zoals een foto is dat niet te beoordelen" vertelt Dyson. Daarom deed zij onderzoek met behulp van video's. Conclusie: de onderzochte paarden voelen zich redelijk comfortabel gedurende het grootste gedeelte van hun werk. Korte periodes van ongemak komen voor.

Dyson ontwikkelde eerder een lijst met gedragingen waarmee een getrainde observator kan beoordelen of een gereden paard pijn heeft tijdens het rijden. Daarmee beoordeelde ze eerder zestig paarden (manegepaarden en sportpaarden). Uit dat onderzoek bleek onder meer dat ruiters vaak niet zo goed kunnen beoordelen of hun paard wel echt goed loopt.

Video’s van Wereldbekerwedstrijden

In het nieuwe onderzoek werden de proeven van 147 combinaties in negen verschillende Wereldbekerwedstrijden bekeken op video. Aan de hand van de lijst met 24 gedragingen is beoordeeld of een paard zich comfortabel voelde. Als 8 of meer van de 24 gedragingen worden gezien, ervaart het paard ongemak, volgens de onderzoekers. Gemiddeld kwam de score uit op 3, de scores varieerden van 0 tot 7.

Mond open en achter de loodlijn

Het meest geconstateerde teken van ongemak was het langer dan 10 seconden opensperren van de mond en het langer dan 10 seconden meer dan 10 graden achter de loodlijn houden van het hoofd. Beide zaken werden in tweederde van de gevallen waargenomen. Wanneer een paard zijn hoofd achter de loodlijn houdt (vaak met verminderde teugeldruk) kan dat een teken van ongemak zijn. Paarden vertonen dit gedrag soms in de moeilijkere oefeningen, zoals de pirouette. De mond openen komt vaker voor bij paarden die kreupel zijn, maar hoeft geen teken van pijn te zijn, aldus de onderzoekers. Ze stellen voor om meer onderzoek te doen naar de invloed van stang en trens op het openen van de mond, omdat dit in onderzoeken met trensbitten minder vaak voorkomt. Ook staren (langer dan 5 seconden) en zwiepen met de staart in een ander ritme dan de beenhulpen kwam relatief vaak voor, in ongeveer 30% van de gevallen. Verder zagen de onderzoekers bij meer dan 20% van de combinaties regelmatig oren naar achteren of een gekanteld hoofd. De overige 18 gebruikte indicatoren kwamen maar weinig voor, of zelfs helemaal niet.

Correlatie met score

De onderzoekers bekeken ook of er een relatie was tussen de comfort-score van een paard en de score die de jury de combinatie gaf. Daaruit bleek dat paarden die meer tekenen van ongemak vertoonden in het algemeen ook wat lager gescoord werden. De onderzoekers merken wel op dat een deel van de paarden die onderzocht worden niet konden voldoen aan de FEI-eis van de nek als hoogste punt, omdat hun halsbespiering dikker/hoger was rond de derde of vierde halswervel. Ook werd bevestigd dat de piaffe en passage het moeilijkst zijn voor de paarden. Hierin werden de meeste taktproblemen waargenomen. Sommige paarden werden in meerdere wedstrijden bekeken. Dat leverde lang niet altijd dezelfde resultaten op.

Lees hier het hele onderzoek (Engels)

Bron: Artikel / The Horse / Horses.nl