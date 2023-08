Ongekende inhaalslag My Toto: ‘Het was zó spannend’

Na drie dagen presteren hebben My Toto (Glock’s Toto Jr. x Voice) en Hans Peter Minderhoud vandaag het wereldkampioenschap voor zesjarigen op hun naam gezet bij de Longines FEI/WBFSH Dressage World Breeding Championships for Young Horses. De KWPN-ruin behaalde een score van 88,60% en bleef daarmee Vitalos (Vitalis x De Niro) onder Leonie Richter nipt voor. De bronzen medaille was voor Zuperman OLD (Galleria’s Vincent Maranello x Destano) en Beatrice Hoffrogge, dankzij hun score van 87,2%.

Na de kwalificatie op donderdag stond de zwarte krachtpatser My Toto, in gedeeld eigendom van Aat Both en Lida Both – Van Loef en Miga Horses, nog op een zeventiende plek. Dankzij de winst in de kleine finale mocht de Nederlandse combinatie zich vandaag nogmaals presenteren. En hoe! Als eersten gestart en met een 9,5 voor zijn galop en een 9,0 voor aanleg wist My Toto jury én publiek te overtuigen van zijn kwaliteiten. Juryvoorzitter Adriaan Hamoen was erg enthousiast: “My Toto liet vandaag de meest complete test zien, hij was voorwaarts, blij en heeft een uitzonderlijk sterke galop.”

Lang wachten

Hans Peter Minderhoud heeft altijd geloofd in het talent van zijn WK-debutant: “Naar mijn mening heeft de jury hem een beetje over het hoofd gezien in de kwalificatie, hij liep namelijk toen al een hele fijne test. Maar goed, toen wonnen we de kleine finale. En vandaag gaf hij eigenlijk een nog beter gevoel. Het is een heel slim paard dat eigenlijk helemaal niet heeft gereageerd op alle prikkels om hem heen.” Na de proef begon het lange wachten voor de Nederlandse ruiter, die bovendien nog een troef had in deze finale. “Na de proef met My Toto was ik blij dat we waarschijnlijk een top tien notering hadden. Nadat ik Massimo gereden had, hadden we al een top vijf notering en daarna ben ik in de stal blijven wachten tot de einduitslag. Maar hij heeft deze medaille zo verdiend, want hij heeft echt geweldig zijn best gedaan.”

Aat Both: ‘Spannende dag’

Ook fokker en mede-eigenaar Aat Both had een spannende middag. “Na jaren voorzitterschap (Both nam dit jaar afscheid als voorzitter van de stichting die het WK in Ermelo organiseert – red) nu rustig op de tribune en dan gebeurt er dit. Dit geeft nóg meer zenuwen. Het was zo spannend. Als eerste starter is het afwachten.”

Weer zilver voor Vitalos

De zilverenmedaillewinnaar bij de vijfjarigen uit 2022 mocht ook dit jaar dezelfde kleur medaille in ontvangst nemen. De Hannoveraanse hengst Vitalos, gefokt door Josef Bramlage en in gedeeld eigendom van Hengsthaltung Helgstrand en Schockemöhle, draafde met gemak naar een eindscore van 88,4%. Daarbij een 9,2 voor draf en een 9,0 voor aanleg. “Een paard met een grote toekomst dankzij zijn natuurlijke aanleg”, vond toelichtend jurylid Ulrike Nivelle. “Hij beweegt met veel balans en laat al veel aanleg voor verzameling zien.” Ook als veulen liet Vitalos al veel aanleg zien volgens zijn fokker: “Abnormaal! We hebben hem als veulen verkocht en toen was het ook al een knaller, een toekomstige kampioen. We hebben zijn volle zus nog voor de fokkerij, en die gaat voor geen geld weg.”

Beste karakter

Amazone Leonie Richter had een bijzonder succesvolle dag met tweemaal een podiumplek (ze won ook zilver bij de zevenjarige paarden, met Global Player). “Het is echt een geweldig gevoel, en ik ben vooral ook blij omdat het paard dit resultaat zo heeft verdiend. Hij doet alles wat je van hem gevraagd, hij heeft echt het beste karakter.” De combinatie is al drie jaar samen en werkt altijd toe naar verbetering. “Ik vind sowieso dat hij niks fout kan doen, maar zijn galop is echt sterker geworden het afgelopen jaar. Je wil natuurlijk je ontwikkeling laten zien, dus daar ligt dan wel wat druk, maar zodra ik op Vitalos zit voelt het goed.”’”

Showpony

De Duitse Beatrice Hoffrogge heeft een dubbelrol als het om Zuperman OLD gaat. Niet alleen is ze zijn amazone, maar ook de trotse eigenaresse van de Oldenburger hengst, die gefokt is door Stefan Tietje. “Met het behalen van de finale was ik al enorm tevreden. Maar het feit dat hij op de laatste dag nog zo fijn voelde en eigenlijk alleen maar beter werd geeft veel vertrouwen voor de toekomst”, aldus een trotse Hoffrogge. “Het is een heel speciaal gevoel om met je eigen paard op een Wereldkampioenschap te rijden, maar ik was helemaal niet zenuwachtig. Zuperman is een echte showpony.” De combinatie heeft in korte tijd veel bereikt. De donkerbruine hengst was een tijdje uit de running vanwege een ooginfectie. Inmiddels is de bronzen medaillewinnaar blind aan een oog, maar dat deert hem niet. “Hij is superslim en leert altijd heel snel dus ik heb veel zin in de toekomst met hem.” Ook de fokster van Zuperman had een geweldige dag in Ermelo. “Onbeschrijflijk, een zeer emotioneel moment”, vertelt ze met tranen in haar ogen. Ulrike Nivelle was vooral te spreken over de galop van de hengst en zijn aanleg. “Zuperman is een indrukwekkend paard met een mooie toekomst. De opwaartse galop met veel sprong en ritme was vandaag zijn sterkte punt.”

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl

Lees ook het wedstrijdverslag op Horses Premium: