Online competitie voor Groninger paarden via platform WeAllRide

Omdat de zadelrubriek op de Groninger keuring niet doorging dit jaar, heeft de Vereniging Het Groninger Paard bekend gemaakt dat er een online wedstrijd komt. Vanaf 16 november kunnen ruiters en amazones met Groningers hun proeven insturen.

“Het idee is dat jullie allemaal zelf thuis een proef gaan rijden, dat deze proef gefilmd wordt en dat je vervolgens de video instuurt via het platform van WeAllRide. Er zijn verschillende klassen, variërend van proeven vergelijkbaar met B- tot Z-niveau. Je mag zelf kiezen welke klasse je rijdt. Er zal uit al deze klassen een overall ranking gemaakt worden, en je maakt daarbij ook nog eens kans op leuke prijzen!” zo staat te lezen op de website.

