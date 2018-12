Onrust binnen Deense hippische federatie

Het KNHS lijkt in rustig vaarwater terecht te zijn gekomen. Nu heerst er onrust binnen het Dansk Ride Forbund (DRF). De secretaris-generaal Jacob Gulmann heeft na slechts anderhalf jaar per direct ontslag genomen.

Jacob Gulmann werd in juni 2017 aangesteld bij de DRF mede dankzij zijn staat van dienst als topmanager. Toen schreef Gulmann: “De DRF is een spannende en dynamische organisatie met veel potentieel en ik kijk er erg naar uit om de organisatie te ontwikkelen in samenwerking met de vrijwilligers, clubs en werknemers. Ik heb zelf altijd paarden gehad en het is geweldig dat ik nu de mogelijkheid heb om mijn passie te combineren met mijn professionele werk. De DRF moet een zichtbare en transparante organisatie zijn, die professioneel groei creëert ten voordele van clubs en ruiters. We moeten samen de club centraal stellen en focussen op het werven en behouden van ruiters en vrijwilligers.”

Helgstrand

Ook de voorzitter van de DRF, Ulf Helgstrand, zag de toekomst positief in met Gulmann: “Ik ben ervan overtuigd dat we een echt sterke man hebben gevonden voor de post van secretaris-generaal. We staan ​​voor een aantal spannende jaren waarin we de ambitie hebben om in 2022 te implementeren en de strategietrajecten, die we de komende jaren met DIF zijn overeengekomen. Ik denk dat we goed uitgerust zijn met Jacob aan het roer. Ik en de rest van het bestuur kijken uit naar een goede samenwerking.”

Afscheid

De implementatie van 2022 heeft Jacob Gulmann niet gehaald. Hij nam begin december per direct ontslag. Het dagelijkse werk bij de federatie gaat verder met Anne Silfwander als sport- en servicemanager en met Marianne Hochheim als managing director.

Bron: Horses.nl/Rideforbund.dk