Simone Pearce over hoedjes-petitie: ‘Onverantwoordelijk en slecht voorbeeld’

"Meestal geef ik niet zo snel mijn mening" begint de Australische dressuuramazone Simone Pearce haar bericht op Facebook. "Maar ik zie zoveel bekende en invloedrijke ruiters die meedoen aan een petitie om de dressuurhoedjes te behouden in onze sport en dat zit me echt dwars!" Ze reageert daarmee op de actie van een aantal bekende dressuurruiters - waaronder Edward Gal en Isabell Werth - die bij de FEI een petitie indienden om de helmplicht te voorkomen op Grand Prix dressuurwedstrijden.

De in Duitsland woonachtige Pearce had vorig jaar een ernstig ongeluk tijdens een show. Ze vindt dat professionele ruiters “de plicht hebben om het goede voorbeeld te geven voor de jongere generaties en de gehele paardenwereld.”

‘Egoïstisch en onverantwoordelijk’

“Ik vind het erg egoïstisch en onverantwoordelijk om publiekelijk jongere ruiters aan te moedigen om zonder helm te rijden, in welke situatie dan ook” stelt Pearce. “Ik begrijp het argument dat er maar weinig ongelukken gebeuren in de dressuurring, maar het is wel mogelijk, dus waarom zou je het risico nemen? Vorig jaar was ik dusdanig ernstig gewond dat ik een week lang met negen gebroken botten op de Intensive Care lag. Een bizar ongeluk op een 14-jarig Grandprixpaard, dat niemand voorzien had. Ik kan me niet voorstellen wat er gebeurd zou zijn als ik mijn helm niet op had gehad!”

Risico van paardensport

“Paardensport komt met risico, op elk niveau. Ik begrijp niet waarom sommige mensen denken dat ‘er goed uit zien’ ooit kan rechtvaardigen dat je iemands veiligheid in het gedrang brengt. Volgens mij is het tijd dat de jongere generatie ruiters en amazones laat zien wat ‘cool’ is en vooral ook veilig in de moderne dressuur. Wie wil er nou geen helm op als er zoveel fantastische mogelijkheden zijn als tegenwoordig? Laten we het nieuwe dressuurtijdperk instappen op de meest moderne, stijlvolle en veilige manier mogelijk” zo sluit de Australische haar oproep af.

Bijval van Rothenberger

Op sociale media krijgt Pearce al veel bijval. Onder meer van haar collega en generatiegenoot Sönke Rothenberger.

