Ook achtjarige Matthys 504 ontvangt sport-elite predicaat

Nadat vorige maand de negenjarige Limited Edition (v. Uldrik 457) al het Sport-Elite predicaat mocht ontvangen van het Friese stamboek, was nu de eer aan de achtjarige Matthys 504 (v. Norbert 444). De hengst, die begin dit jaar het kampioenschap op de hengstenkeuring in Leeuwarden pakte, heeft inmiddels voldoende winstpunten in de Lichte Tour.

Om het Sport-Elite predicaat te krijgen moet een Fries paard zes winstpunten in de Lichte Tour hebben, en minimaal vijf keer op dat niveau gestart zijn. Het predicaat is vorig jaar door het stamboek in het leven geroepen. Het KFPS heeft sport als een belangrijk fokdoel en wil dat hiermee meer voor het voetlicht brengen.

Conradi: ‘Het doel is Grand Prix’

De achtjarige Matthys haalde eind februari de benodigde score binnen voor het Sport-Elite predicaat. Amazone Corina Conradi rijdt de hengst al vanaf zijn derde jaar. “We wilden voor de start van het dekseizoen Matthys naar het Sport-Elite predicaat rijden” vertelt Conradi aan Phryso.com. “Onze droom is de Grand Prix en in het dekseizoen trainen we lekker door. Van stilstaan wordt hij niet blij.”

Piaffe en passage worden in de training al aangesneden zegt Conradi: “Hij is handig in zijn lijf en heeft altijd goede zin. Echt een karakter waarmee we door kunnen.”

