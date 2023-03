Ook de Inter I op Indoor Brabant voor Dinja van Liere en Vita di Lusso

Na de winst in de Prix St. Georges was het vanmorgen opnieuw raak voor Dinja van Liere en de achtjarige Vita di Lusso (v. Vitalis). Met een score van 72% was de combinatie de beste in de Inter I. Van Liere had nu de concurrentie te dulden van Isabell Werth die met Zeffirelli MT (v. Blue Hors Zack) tweede werd, en de nummer drie Marieke van der Putten met de KWPN-hengst Jameson RS2, ook een zoon van Blue Hors Zack.

De percentages van de combinaties aan kop van het klassement lagen dicht bij elkaar, de jury was ook niet unaniem in hun oordeel. Winnares Dinja van Liere reed een geweldige proef met de Vitalis-zoon Vita di Lusso. De draftour was heel sterk met onder meer 9-ens voor de schouderbinnenwaarts en appuyementen. De stap was wat gespannen wat de punten weer drukte. In de galop werd er weer goed gescoord behalve de pirouette rechts waarin het paard even een hapering had bij de inzet. Het totaal kwam uit op 72% met één eerste plaats van het jurylid bij M. De andere vier hadden Van Liere op plek twee staan.

Zeffirelli MT debuteert met tweede plek

Isabell Werth kwam met de DSP-goedgekeurde hengst Zeffirelli MT dicht in de buurt van Van Liere. De hengst maakte in Den Bosch zijn internationale debuut. De zoon van Blue Hors Zack liep een fijne proef. Een flinke storing in de overgang naar de draf aan het einde van de proef drukte de score. Werth kwam uit op 71.676%. Twee juryleden hadden de Duitse op kop en verder was er een tweede, derde en vierde plaats.

Jameson drie keer op één

De tweede zoon van Blue Hors Zack in de top drie, Jameson RS2 liet een indrukwekkende draftour zien in handen van Marieke van der Putten. In stap was de spanning te zien, maar in het galop gedeelte liep de score weer op. Het eindtotaal werd 70.735% met drie (!) eerste plaatsen, een vierde en een zevende (!) plaats van het jurylid bij C.

Derde nakomeling van Blue Hors Zack in top vijf

Tommie Visser moest met zijn nieuwe topper Kristal Fan T Begijnhoeve, de derde nakomeling van Blue Hors Zack, in de Inter I Benjamin Werndl voor laten. Werndl scoorde met Dallenio (v. Millenium) 70.412% en Visser zat er net onder met 69.500%.

Mislukte pirouette

Charlotte Fry die met Jackson (v. Everdale) de PSG won, kreeg een enorme storing in de pirouette naar links wat énen en tweeën opleverde. Ze kon de prestatie van gisteren daardoor niet meer evenaren. Fry werd nu achtste met 66.794%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl