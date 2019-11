Ook Ebony brengt Vai Bruntink mooie scores in Vinkega

Nadat ze gisteren ook al uitstekend presteerde op de subtopwedstrijd in Vinkega, was Vai Bruntink vandaag opnieuw goed voor de hoogste dagscore. Bruntink won de Inter II-proef met Ebony (v. Painted Black). Het duo reed naar 68,162%, voor Laura Zwart met Lumen Express (v. Vivaldi), die 66,618% scoorde.

De enige Young Rider, Wendy Kuiken, liet met Victorie Boogie Woogie (v. Metall) 64,265% en 63,824% noteren. In de GP kwam alleen Harmina Holwerda aan de start met Jesse R. (v. Brandus 345). Het Friese duo liet 61,685% noteren.

Hergen van Hall bovenaan PSG

In de Lichte Tour liet Hergen van Hall de beste score noteren. Zijn PSG-proef met Corleone (V. Lord Leatherdale) was goed voor 64,191%. Leonie Evink kwam uit op de tweede plaats met haar jonge Friese stamboekhengst Mees 497 (v. Tymon 456), dankzij 62,647%. Het Inter I werd gewonnen door Linda Kok en Floriano (v. Florist) die op precies 60% uitkwamen.

Koopmans wint ZZ-Zwaar

Het ZZ-Zwaar was voor Margriet Koopmans – Wiersma met Ide K.W. (v. Maurits 437). Met 64,786% bleven ze de nummers twee Laura Zwart en Lumen Ghandi (v. Charmeur) net voor. Zwart scoorde 64,429%. Derde waren Harmina Holwerda en MGPNGP Mario fan Bokkum (v. Jasper 366) met 62,857% en Hergen van Hall werd vierde met de zesjarige In Time (v. Everdale) in 61,857%.

Uitslag 24-11-2019

Bron: Horses.nl