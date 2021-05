Ook finale zesjarigen in Mariakalnok voor Zweistra en Hexagon’s Kaygo

Gisteren lieten Thamar Zweistra en de KWPN-goedgekeurde Hexagon's Kaygo (Capri Sonne Jr. x Rubiquil) al hun kwaliteiten zien in de inloopproef voor zesjarige dressuurpaarden op het CDI in Mariakalnok. Het paar won met 88.00%. Vanmorgen in de finale proef was de hengst opnieuw de beste, nu kreeg hij 84.60% van de jury.

Het hoogste cijfer wat Hexagon’s Kaygo in handen van Thamar Zweistra kreeg, was een 8.8 voor zijn imponerende draf. Durchlässigkeit en de totaal indruk werd gewaardeerd met een 8.5. Voor de galop scoorde de zoon van Capri Sonne Jr. een 8.3 en voor de stap een 8.2. De totaal score van 84.60% viel iets lager uit dan gisteren (88%). De jury gaf wat aftrek voor onder meer een wissel die niet mooi doorgesprongen was.

Zweistra en Hexagon’s Kaygo bleven de Hongaarse Csaba Szokola en First Look (Fürsten-Look x Sandro Hit) weer ruimschoots voor. De amazone reed First Look, in 2019 Hongaars kampioen bij de vierjarigen, naar 80.80%. Zijn stalgenoot Parkertech Gardenart (Governor x Sandro Hit) kreeg vanmorgen 77.20%.

Bron Horses.nl